В Новосибирской области построят 3 новые поликлиники

Три новые поликлиники построят в Новосибирской области до 2030 года при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Поликлиники возведут в Бердске, Карасуке и Татарске. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт шести медучреждений. В Венгеровской, Линевской и Каргатской центральных районных больницах работы намерены начать в этом году. Еще три объекта определят позже.
Также Ростислав Заблоцкий сообщил, что в 2026 году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию здания еще двух поликлиник, которые строят по соглашению о государственно-частном партнерстве. В прошлом году открыли первые три — филиалы поликлиник № 2, 7 и 27.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.