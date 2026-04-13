Народные приметы на 14 апреля: сегодня надо умываться талой водой

Сегодня по народному календарю Марьин день, Марья Пустынница, Марья Египетская, Марья — заиграй овражки. В этот день традиционно наблюдали за паводками. По уровню воды пытались угадать, какой будет погода летом. По приметам, если на Марью вода бурно разливается по оврагам, лето будет дождливым, тихое течение ручьёв обещало засуху. В Марьин день не стирали и не полоскали белье в реках или ручьях. По поверью, это могло разгневать водяного и навлечь беду на всю семью.
Сегодня нельзя заниматься любым рукоделием, это может привести к болезням глаз. Не стоит планировать путешествия, в дороге неизбежны неприятности и трудности. Нельзя работать с землей и начинать посевные работы: посеянные в этот день семена не взойдут или дадут плохой урожай.
На Марью Пустынницу пекли обрядовый «мариинский» хлеб в форме круга с крестом посередине. Его делили между всеми членами семьи, а небольшой кусочек оставляли на подоконнике для домового. Считалось, что такая выпечка приносит в дом мир, лад и достаток, а также защищает от голода и нужды.
Сегодня надо навести порядок в доме, это привлечет благополучие и достаток. По поверьям, заготовленная сегодня талая вода обладает целебными и магическими свойствами. Традиционно в этот день проводили обряд очищения дома талой водой. Хозяйки собирали воду из ручьев и весенних луж, а затем окропляли ею все углы жилища, порог и окна, произнося особые заговоры.
Народные приметы на 14 апреля:
— день выдался ясным и теплым — лето будет жарким и засушливым;
— идет дождь — к хорошему урожаю;
— дует сильный ветер — к прохладному лету с неустойчивой погодой;
— туман стелется по земле — к обильному урожаю грибов и ягод.
