Народные приметы на 14 апреля: сегодня надо умываться талой водой

Сегодня по народному календарю Марьин день, Марья Пустынница, Марья Египетская, Марья — заиграй овражки. В этот день традиционно наблюдали за паводками. По уровню воды пытались угадать, какой будет погода летом. По приметам, если на Марью вода бурно разливается по оврагам, лето будет дождливым, тихое течение ручьёв обещало засуху. В Марьин день не стирали и не полоскали белье в реках или ручьях. По поверью, это могло разгневать водяного и навлечь беду на всю семью.