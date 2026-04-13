«Заметный источник»: на что тратят туристический налог в Калининградской области

С 2025 года в Калининградской области собирают туристический налог. Когда плату вводили, власти объясняли, что она станет дополнительным доходом в местный бюджет на создание инфраструктуры для отдыхающих и благоустройство городской среды для жителей. Всего в первый год от отелей получили около 160 миллионов рублей. Куда направляют эти деньги — в материале Калининград.Ru.
Туристический налог действует в 19 муниципалитетах региона. Лидерами по сборам являются Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. На них приходится более 86% от всех полученных денег.
Так, по итогам 2025 года в Зеленоградске собрали от туристического налога 36,3 миллиона рублей. В первом квартале 2026-го — 7,4 миллиона. По данным администрации, все эти деньги направили на «развитие туристической инфраструктуры муниципального округа».
В бюджет Светлогорска в 2025 году поступило 53,8 миллиона рублей от сбора туристического налога. В администрации округа назвали более широкий перечень работ, которые финансируют с этих денег.
Этот источник сразу стал заметным в доходной части нашего бюджета. Средства, вырученные за счёт туристического налога, направляем на содержание существующих и создание новых объектов комфортной городской среды, а также софинансируем значимые проекты развития городской инфраструктуры, от модернизации школы и ФОКа до реконструкции городских теплосетей, в надёжной работе которых заинтересованы и наши жители, и учреждения санаторно-курортной сферы, — прокомментировал глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко.
Больше всего денег от туристического налога получает Калининград. В 2025 году в городе собрали 62,02 миллиона рублей. На вопрос, куда направляются средства, в администрации пояснили, что «расходы бюджета не могут быть увязаны с определёнными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом».
«Поступившие средства туристического налога направлены на реализацию мероприятий по жизнеобеспечению города и повышению качества городской среды, предусмотренных решением о бюджете городского округа, в том числе развитие улично-дорожной сети, включая обустройство тротуаров, благоустройство общественных пространств. Это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни калининградцев и росту туристической привлекательности города Калининграда», — сообщили в администрации города в ответ на информационный запрос Калининград.Ru.
За первый квартал 2026 года в местный бюджет от организаций и физлиц, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания, поступило 14,3 миллиона рублей.
Отметим, что в 2025 году около девяти миллионов рублей от туристического налога собрал Гурьевский округ, порядка четырёх и трёх миллионов рублей получили Янтарный и Балтийск. В бюджеты остальных муниципалитетов поступили средства в размере от 100 тысяч рублей и до одного миллиона.
Ставка туристического налога составляет 1% от стоимости проживания в гостинице, отеле и других средствах размещения. Ежегодно до 2029-го она будет повышаться на один процентный пункт. При этом по закону ставка не может быть ниже 100 рублей. Власти рассчитывали получить в местные бюджеты около 128 миллионов рублей в 2025 году.