26 нижегородцев заразились мышиной лихорадкой с начала 2026 года

В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 46 случаев заболевания.

Источник: Живем в Нижнем

С начала 2026 года в Нижегородской области зафиксировали 26 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или мышиной лихорадкой. Об этом рассказала замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 46 случаев заболевания мышиной лихорадкой. Однако благоприятных прогнозов специалисты пока не делают, поскольку сезон только начинается. С приходом весны грызуны активизируются и начинают перемещаться ближе к жилым постройкам. Наиболее опасным периодом считается время весенних уборок.

Основной рост заболеваемости традиционно начинается в мае. Чаще всего мышиной лихорадкой заражаются воздушно-капельным путем — при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов. Не исключается и контактный путь заражения. При этом специалисты напомнили, что от человека к человеку заболевание не передается.

Ранее жителям региона рассказали, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не подхватить мышиную лихорадку.