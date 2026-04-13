26 нижегородцев заразились мышиной лихорадкой с начала 2026 года

С начала 2026 года в Нижегородской области зафиксировали 26 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или мышиной лихорадкой. Об этом рассказала замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 46 случаев заболевания мышиной лихорадкой. Однако благоприятных прогнозов специалисты пока не делают, поскольку сезон только начинается. С приходом весны грызуны активизируются и начинают перемещаться ближе к жилым постройкам. Наиболее опасным периодом считается время весенних уборок.
Основной рост заболеваемости традиционно начинается в мае. Чаще всего мышиной лихорадкой заражаются воздушно-капельным путем — при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов. Не исключается и контактный путь заражения. При этом специалисты напомнили, что от человека к человеку заболевание не передается.
Ранее жителям региона рассказали, какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не подхватить мышиную лихорадку.