Какой сегодня праздник: День воздушных шаров

День воздушных шаров посвящён этим ярким и красочным изделиям, которые стали неотъемлемой частью праздников, мероприятий, дней рождения, свадеб и других торжественных событий. Воздушные шары также используются для рекламы, детских игр и развлечений. Кстати, первые воздушные шары делали из пузырей животных. В 1824 году английский ученый Майкл Фарадей, проводя исследования свойств водорода, попробовал закачать этот газ в мешок из каучука. Так появился первый в мире воздушный шарик. Стоит помнить, что использование воздушных шаров имеет экологические последствия. Они могут загрязнять природу, представлять угрозу для животных, которые могут запутаться в остатках шаров или принять их за пищу. Кроме того, при производстве шаров из фольги и их транспортировке увеличивается углеродный след. Поэтому важно ответственно подходить к использованию воздушных шаров и по возможности выбирать более экологичные альтернативы.