Борец из Оренбуржья взял две медали на чемпионате и первенстве России

Житель поселка Адамовка Оренбургской области Сергей Внуков взял две медали на чемпионате и первенстве России по универсальному и полноконтактному бою в Сочи. Соревнования проходили в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципального образования Адамовский район.
Соревнования собрали более 600 спортсменов из 37 регионов России. В составе сборной Оренбургской области выступил воспитанник Адамовского клуба единоборств «БУДО» Сергей Внуков. 3−4 апреля в универсальном бою он завоевал бронзовую медаль, а 5 апреля в полноконтактном бою стал серебряным призером, уступив в финале сопернику из Московской области. Спортсмен получил путевку на первенство мира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.