На созданном ИИ изображении Трампа в образе Иисуса заметили фигуру с рогами

На своей странице в социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса Христа. Однако внимание многих пользователей привлекла «рогатая фигура», которую нейросеть изобразила за американским лидером.

На ИИ-изображении Трамп в красно-белых одеждах стоит в позе, напоминающей Иисуса, и исцеляет больного человека, а на заднем плане — ликующий народ, американские символы, флаг, военнослужащие и истребители.

В небе над головой Трампа виднеются несколько фигур, которые будто спускаются с облаков. Некоторые из них — военные в обмундировании. Однако центральный образ одет в странные одежды, имеет крылья за спиной и три необычных рога на голове.

Пользователи социальных сетей сравнили этот образ с предупреждением из седьмой главы книги Даниила, где описывается восходящий правитель, который свергает трех царей или царства по мере того, как набирает силу. Хотя в библейском тексте не указывается, какие именно народы представляют эти царства, пользователи сразу вспомнили про события в Венесуэле и Иране.

Это не первый раз, когда американское правительство показывает Трампа в необычных образах. До этого Белый дом представил изображение Трампа в образе джедая, созданное с помощью искусственного интеллекта и вдохновленное знаменитой космической оперой «Звездные войны».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше