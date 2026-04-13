Группа «ЭкоЛайн» перевела еще один транш благотворительному фонду

Еще один транш по акции «Добрые крышечки» направлен заводом по рециклингу полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Эта общественная организация помогает приемным детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Группы «ЭкоЛайн».
Вес партии составил 6,5 тонны. Собранные жителями столицы крышки поступают из контейнеров для вторсырья и волонтерских организаций ЦАО, САО, ЗАО, ЮЗАО Москвы. Группа «ЭкоЛайн» обеспечивает их отбор в рамках системы раздельного сбора отходов — все емкости, заполненные крышками, отсортировывают на заводах и отправляют переработчику, деньги за пластик поступают на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Группа «ЭкоЛайн», частью которой является «ЭкоЛайн-ВторПласт», уже более 7 лет сотрудничает с благотворительным проектом «Добрые крышечки». За это время в Москве и Подмосковье было собрано и переработано более 130 тонн «добрых крышечек».
«У нашего проекта двойная цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка, — рассказала вице-президент благотворительного фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам” Анна Виноградова. — На вырученные средства мы покупаем реабилитационную технику для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в приемных семьях. Детские инвалидные коляски, вертикализаторы, туторы, подъемники, поддерживающие стулья. Мы очень ценим наших партнеров и благодарим их за сотрудничество».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.