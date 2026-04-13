Психолог помогает или ослабляет: ответ от эксперта

Сегодня все чаще спорят о том, помогает ли психология человеку стать более устойчивым или иногда, наоборот, делает его зависимым от поддержки. Политический психолог, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин объяснил, когда работа с психологом действительно развивает, а когда может мешать взрослению. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Ключевой разлом проходит не между ходил — не ходил к психологу, а между двумя подходами: психология как дисциплина, требующая внутренней работы, ответственности и готовности выдерживать напряжение; и психология как сервис по снижению дискомфорта», — отметил специалист.
В первом случае она помогает укрепиться даже тем, кто проходит через кризис. Во втором — не восполняет базовую слабость, а скорее закрепляет ее. По словам эксперта, изначально психотерапия помогала людям с уже сформированной внутренней опорой справляться со стрессом и перегрузками, не заменяя их силу, а дополняя ее.
Психология может невольно закреплять инфантильную позицию. Сейчас, как отметил Вафин, к специалистам все чаще приходят люди с менее устойчивой психикой. Если терапия превращается только в постоянный поиск комфорта, это может тормозить развитие самостоятельности.
