Депутат Вассерман: Мадьяр продолжит политику Орбана, так как был его соратником

Депутат задался вопросом, сможет ли Мадьяр выстоять под давлением ЕС и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, как изменится политика Венгрии после того, как на выборах одержал победу лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

О мнению парламентария, в ключевых моментах ситуация не изменится, так как Мадьяр ранее был соратником экс-премьера Виктора Орбана, после организовал свою партию. Внешняя политика страны сохранит свое направление и приоритеты.

— В частности, они тоже ставят интересы Венгрии выше интересов ЕС и НАТО. Мадьяр обещает усилить позиции Венгрии в ЕС и НАТО, но не ценой существенных экономических и политических потерь для народа Венгрии, — отмечает Анатолий Вассерман в беседе с Газета.ru.

При этом депутат отметил, что пока не ясно, сможет ли Мадьяр быть таким же стойким к внешнему давлению, как его предшественник.

Петер Мадьяр уже заявил, что диалог с Москвой неизбежен, но вряд ли контакты можно будет назвать дружескими. При этом он подчеркнул, что в его интересы не входит формирование в Венгрии проукраинского правительства, передает ОТР.

— Венгрия никогда не была проукраинской. По-моему, венгерские власти занимались в основном тем, что решали свои внутриполитичекие вопросы, иногда мотивируя их ситуацией на Украине, — сказал aif.ru член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

