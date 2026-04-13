Девять дворов в Центральном районе Воронежа ждет преображение

В Центральном районе Воронежа стартовали работы по благоустройству девяти дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Преображение увидят жители следующих адресов:
· ул. Достоевского, 30 и 30А;
· ул. Кольцовская, 10, 12 и 46А;
· ул. Советская, 53;
· ул. Карла Маркса, 112;
· ул. Революции 1905 года, 5;
· проспект Революции, 53.
Программа предусматривает комплексное обновление дворов: асфальтирование дворовых проездов и пешеходных зон; установку урн и скамеек; модернизацию уличного освещения; обустройство современных детских и спортивных площадок.
Ход работ контролируют сотрудники управы Центрального района. Там пояснили, что подрядчики уже приступили к демонтажу старых покрытий и оснований дорожного полотна — в первую очередь во дворах на улице Достоевского, 30 и 30А.
Остальные дворы также будут приведены в порядок в установленные сроки. Жителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.
«КП-Воронеж» теперь есть в «МАХ»! Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.