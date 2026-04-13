Девять дворов в Центральном районе Воронежа ждет преображение

Появятся новые детские и спортивные площадки, освещение и скамейки.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Воронежа стартовали работы по благоустройству девяти дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Преображение увидят жители следующих адресов:

· ул. Достоевского, 30 и 30А;

· ул. Кольцовская, 10, 12 и 46А;

· ул. Советская, 53;

· ул. Карла Маркса, 112;

· ул. Революции 1905 года, 5;

· проспект Революции, 53.

Программа предусматривает комплексное обновление дворов: асфальтирование дворовых проездов и пешеходных зон; установку урн и скамеек; модернизацию уличного освещения; обустройство современных детских и спортивных площадок.

Ход работ контролируют сотрудники управы Центрального района. Там пояснили, что подрядчики уже приступили к демонтажу старых покрытий и оснований дорожного полотна — в первую очередь во дворах на улице Достоевского, 30 и 30А.

Остальные дворы также будут приведены в порядок в установленные сроки. Жителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам.

