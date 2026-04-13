Еще три страны перестали покупать пшеницу у России

Россия в начале апреля 2026 года продемонстрировала существенный рост экспорта зерновых, несмотря на сужение географии продаж. Согласно данным Российского зернового союза, если в аналогичный период прошлого года пшеница поставлялась в 14 стран, то сейчас число направлений сократилось до 11.
Несмотря на это, количественные показатели значительно улучшились: с 1 по 10 апреля объем отгрузок пшеницы превысил 1,1 миллиона тонн, что в 1,4 раза больше показателей предыдущего года. Общий экспорт основных видов зерновых культур вырос в 1,6 раза, достигнув 1,2 миллиона тонн.
Аналитики отметили резкое увеличение поставок ключевым партнерам. Так, экспорт в Египет вырос более чем в четыре раза (до 172 тысячи тонн), а в Турцию — в 1,6 раза (до 146,5 тысячи тонн). Также зафиксирован четырехкратный рост отгрузок в Кению, передает «Интерфакс».
Между тем сообщалось, что Индия продолжит покупать нефть у России, вне зависимости от того, станут ли США продлевать приостановку санкционных ограничений. Уже 11 апреля истекает 30-дневный срок исключения из американских санкций российской нефти.