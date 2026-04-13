В селе Бюрганы в Татарстане обновят здание средней школы

Сейчас специалисты ремонтируют двери и инженерные системы.

Здание средней школы на улице Ленина в селе Бюрганы в Республике Татарстан отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В здании площадью 3672 кв. м полностью обновят кабинеты, спортзал, актовый зал и коридоры, закупят новую мебель и оборудование. Сейчас специалисты ремонтируют двери и инженерные системы, включая отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию, выполняют отделочные и электромонтажные работы. Готовность работ составляет 30%. Подрядчик заканчивает второй этаж и переходит на первый.

Всего в 2026 году в Татарстане планируют капитально отремонтировать 63 школы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.