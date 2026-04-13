Юрист Шалуба: за мусор после пикника грозит штраф до 3 тысяч рублей

Наталья Шалуба, адвокат и эксперт по земельному праву и недвижимости, напомнила, что за мусор, оставленный в парке или на природе после пикника, грозит наказание.
За это можно получить административный штраф- наказание составит от 2 до 3 тысяч рублей.
Расценивать ситуацию будут в зависимости от того, где и как были оставлены отходы. Если мусор выброшен вне специально оборудованных мест, применяется статья 8.2 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение правил обращения с отходами.
Если отходы оставлены в лесу, то может быть дополнительное наказание за нарушение санитарной безопасности в лесах. В этом случае штраф составит от 500 до 1 000 рублей или предупреждение, пишет Газета.ru.
Будет учитываться не только сам факт оставления мусора, но и его последствия. Если отходы привели к угрозе возгорания, загрязнению территории или были оставлены в границах особо охраняемой природной зоны, могут применяться более строгие меры административной ответственности.
Юрист напомнила, что после отдыха на природе необходимо убирать не только упаковку и посуду, но и угли, золу, стекло, остатки пищи и другие отходы. Именно такие предметы чаще всего становятся причиной загрязнения и пожаров.
Кстати, в 2026 году контроль за использованием загородной недвижимости станет на порядок выше, а список нарушений, за которые придется платить, расширится, что связано с борьбой за эффективное использование земель, экологическую безопасность и снижение пожароопасности. Перед началом дачного сезона владельцам участков и домов нужно изучить новые требования, чтобы подготовиться к более строгим проверкам, пишет aif.ru.
Нарушением считается, если дом, баня, гараж или навес возведены не на том участке или с нарушением обязательных требований. А за нецелевое использование земли можно получит штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей, передает 360.ru.