Волгоградское УФАС в 72-й раз включило поставщика в «черный» список

Речь идет об ООО «Профиклевер», которое не довезлдо до Волгоградского онкодиспансера медицинские изделия на сумму 445 500 рублей.

Волгоградский областной клинический онкодиспансер обратился в Волгоградское УФАС с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, не исполнившую контракт на поставку медицинских изделий.

Речь идет об ООО «Профиклевер». И эта фирма далеко не в первый раз получает «черную метку» от антимонопольного органа.

«Ранее в различных субъектах Российской Федерации информация о данной компании уже 71 раз включалась в РНП», — уточняют в региональном УФАС.

На этот раз поставщик не довез до Волгоградского онкодиспансера товар на сумму 445 500 рублей. В РПН его включили на два года.

Ранее волгоградское УФАС оштрафовало «Концессии теплоснабжения» на 8 млн рублей.