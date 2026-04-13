Волгоградское УФАС в 72-й раз включило поставщика в «черный» список

Волгоградский областной клинический онкодиспансер обратился в Волгоградское УФАС с просьбой включить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, не исполнившую контракт на поставку медицинских изделий.
Речь идет об ООО «Профиклевер». И эта фирма далеко не в первый раз получает «черную метку» от антимонопольного органа.
«Ранее в различных субъектах Российской Федерации информация о данной компании уже 71 раз включалась в РНП», — уточняют в региональном УФАС.
На этот раз поставщик не довез до Волгоградского онкодиспансера товар на сумму 445 500 рублей. В РПН его включили на два года.
