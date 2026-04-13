Алексей Беспрозванных дал старт новой программе поддержки калининградского бизнеса и выступил за развитие проектов, которые создают рабочие места, работают на благо экономики и улучшают качество жизни. В МАХ он рассказал о выделении в этом году 1,3 млрд рублей на программу, в которое есть направления как для всех предпринимателей, так и для тех кто занимается исключительно агропромом или реализует проекты только на востоке области.
«Мы понимаем, насколько сегодня важно поддерживать тех, кто развивает свое дело и вкладывается в регион. Именно поэтому сделали программу максимально доступной, расширили направления», — прокомментировал глава региона.
Прием заявок начнется 27 апреля и продлится до 12 мая.
Подробнее здесь и по номеру в Центре «Мой бизнес»: +7 (4012) 994−904.
На 15 апреля на 10:00 запланирован тематический вебинар.