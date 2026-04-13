Экс-президент Польши Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии в 3800 долларов

Лех Валенса, занимавший пост президента Польши в 1990—1995 годах, пожаловался на маленькую пенсию. Об этом он рассказал в интервью местному изданию О2.
Президентская пенсия в Польше составляет 75 процентов от зарплаты действующего лидера, то есть примерно 3770 долларов в месяц по текущему курсу.
— Доволен ли я своей пенсией? Если бы так было, я бы ездил по грибы или на рыбалку, а я до сих пор работаю, катаясь по миру, — пожаловался Валенса.
По его словам, значительную часть выплат он тратит «на расходы на жизнь, медицинское обслуживание и поддержание профессиональной деятельности».
Однако, помимо президентской пенсии, Валенса может претендовать и на еще одну, которую выдают на общих основаниях из Управления социального обеспечения. Однако экс-президент принципиально отказался от нее.
— Я уже 20 лет не получаю эту пенсию. Ни гроша. Потому что Польша — бедная, — приводят его слова в материале.
Причем Валенса — не единственный польский политик, который жаловался на пенсию в стране. Так, на тот момент уходящий президент Польши Анджей Дуда пожаловался на пенсию в три тысячи долларов.