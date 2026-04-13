Двум российским вузам объявили предостережения: что не устроило Рособрнадзор

Рособрнадзор объявил предостережения двум университетам за несоблюдение обязательных требований, и дал время на исправление. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Меры приняты в рамках федерального государственного контроля в образовательной сфере. Предупреждения получили Автомобильно-транспортный институт (автономная некоммерческая организация высшего образования) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
В ведомстве потребовали привести деятельность в соответствие с установленными нормами и рекомендовали принять меры для устранения возможных нарушений.
Подобные предостережения носят профилактический характер. Их цель — избежать применения более жёстких санкций в будущем.
