«Выжидать и расслабиться»: рынок акций, нефть и ключевая ставка

На российском фондовом рынке нет тенденции к устойчивому росту: в зависимости от геополитической ситуации ликвидность перетекает из потребительского и банковского секторов в нефтегаз и наоборот, отметил ведущий инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александр Працук в эфире Радио РБК. Он не считает бумаги нефтегазовых компаний привлекательными для инвестиций: их котировки не успевают за ростом цен на нефть, а дивидендная доходность перестала быть интересной.
На ближайшем заседании ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки из‑за ускорения недельной инфляции и высоких инфляционных ожиданий. При этом индекс деловой активности (PMI) уже снизился ниже 50 пунктов, что говорит об отсутствии той активности, которая была на протяжении предыдущих периодов. На конец года эксперт ожидает курс выше 90 ₽ за доллар.
В России обсуждается возможность взимания налога на сверхприбыль (windfall tax) за 2025 год по ставке 20%. Сейчас параметры нововведения неизвестны, но они могут коснуться Сбербанка, ВТБ, «Дом.РФ», «Интер РАО», предположил директор аналитического департамента ИБ «Синара» Кирилл Таченников. Негативный эффект от этой новости не стоит переоценивать, добавил он.