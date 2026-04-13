ФМБА получило разрешение на применение новой вакцины от колоректального рака

«Онкорна» стала второй в портфеле ФМБА персонализированной онковакциной для терапии колоректального рака.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной вакцины для терапии колоректального рака. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины “Онкорна” для терапии колоректального рака», — говорится в публикации.

В ФМБА подчеркнули, что она стала второй в портфеле агентства персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля были зарегистрированы и подготовлены к применению три пептидные неоонковакцины для лечения колоректального рака. По словам главы ФМБА Татьяны Яковлевой, уже было получено около 400 заявок от пациентов, проводился их отбор. Три вакцины уже готовы и в ближайшее время начнут вводиться пациентам, отметила она.

Напомним, в ноябре Минздрав РФ выдал разрешение на применение в клинической практике персонализированной терапевтической онковакцины «Онкопепт» для лечения колоректального рака.