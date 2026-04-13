Суд арестовал на 10 суток студента, бросившего мокасин в саркофаг Ленина

Студент вину, однако, не признал. Он заявил, что не согласен с «экономической и религиозной политикой» мавзолея, «в связи с чем он принял решение бросить в саркофаг свой мокасин». При этом Бодунов отметил, что сопротивления полиции, по его словам, он не оказывал.