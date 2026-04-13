Суд арестовал на 10 суток студента, бросившего мокасин в саркофаг Ленина

Источник: РБК

Тверской районный суд Москвы назначил десять суток административного ареста студенту первого курса колледжа Константину Бодунову, устроившему дебош в Мавзолее Владимира Ленина на Красной площади, следует из поставления суда. Документ размещен в базе столичных судов общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, 8 апреля в мавзолее юноша громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, мешал посетителям и нанес несколько ударов по саркофагу, в который он также бросил мокасин. На требования сотрудников полиции прекратить действия он не реагировал и оказывал сопротивление при задержании, говорится в постановлении.

Студент вину, однако, не признал. Он заявил, что не согласен с «экономической и религиозной политикой» мавзолея, «в связи с чем он принял решение бросить в саркофаг свой мокасин». При этом Бодунов отметил, что сопротивления полиции, по его словам, он не оказывал.

Суд квалифицировал действия по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Срок исчисляется с момента фактического задержания — с 12:50 мск 8 апреля 2026 года.

Осенью 2024 года полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника Ленину в Красном Селе. В начале ноября неизвестные нанесли на постамент оскорбительную надпись белой краской. Сотрудники ЖКХ оперативно ее удалили, пока полиция проводила осмотр места происшествия.

