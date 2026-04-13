Социолог Сергей Володенков: Путь к великим достижениям лежит через общие ценности

— Западный человек тревожится от неопределенности, задавая себе вопрос: «Что, если я выберу не тот путь?». Восточный — тревожится от сверхопределенности. «Путь задан, но я чувствую, что он не мой, а выйти нельзя». Это порождает особый вид страдания. Ты должен всегда соответствовать образцу, а инаковость воспринимается как катастрофа. Любые попытки выхода из системы наказываются осуждением, стыдом, разрывом связей. Человек перестает даже пытаться, его свобода атрофируется, и наступает апатия. Классический пример — японское движение хикикомори, когда молодые люди запираются в комнатах и изолируются. Это не отсутствие выбора, а невозможность его реализовать без уничтожения себя как члена коллектива. Поэтому, на мой взгляд, в восточной традиции проблема не в коллективности как таковой. Она позволила им добиться очень многого. Но проблема в жесткости и тотальном контроле.