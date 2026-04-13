В Копейске Челябинской области состоялся аэрокосмический фестиваль

Четвертый аэрокосмический фестиваль для детей и педагогов состоялся 11 апреля в городе Копейске Челябинской области. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве образования и науки региона.
На фестивале прошли гонки квадрокоптеров, показательные выступления авиамоделистов и демонстрация беспилотных систем. На мастер‑классах участники собирали модель квадрокоптера, метательный планер и другие технические поделки.
В мероприятии участвовали спортсмены из нескольких регионов России, а также из Казахстана. Ребятам также показали видеопоздравление из Центра подготовки космонавтов — к участникам обратился челябинский космонавт‑испытатель Олег Платонов.
«Обучение сборке и использованию квадрокоптеров и других беспилотных аппаратов — это интересное направление и актуальная потребность сегодняшнего дня. Это один из вариантов знакомства детей с инженерными специальностями и направлениями и активного привлечения их в эту сферу деятельности. Для таких ребят у нас есть треки и направления для продолжения обучения и профессиональной реализации непосредственно здесь, в Челябинской области», — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Антон Туманов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.