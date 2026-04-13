В российских кинотеатрах вышел в прокат фильм «Космос засыпает»

Премьера фильма «Космос засыпает» состоялась 2 апреля. Кинокартину можно посмотреть, воспользовавшись «Пушкинской картой», которая работает по национальному проекту «Семья», сообщили в кинопрокатной компании «Вольга».
Главные роли в фильме Антона Мамыкина исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Производством картины занималась киностудия Bosfor Pictures. Фильм задает главный вопрос взросления: можно ли отказаться от своей мечты ради семьи? Марк Эйдельштейн играет роль студента, грезящего о космосе. Его мечта — помочь человечеству покорить вселенную, но он вынужден оставить учебу и вернуться в родной дом, утопающий в песках, чтобы помочь семье. Фильм снят в поселке Шойна — уникальной локации, которую невозможно сконструировать в павильонах.
«Однажды я увидел документальный фильм о поселке, утопающем в песках в далекой Арктике. Меня сразу зацепило удивительное и очень кинематографичное сочетание севера и песчаных дюн. Но в этом еще не было истории. Я подумал о том, кто бы мог родиться и вырасти в этом поселке, а потом уехать из него на большую землю. И самое главное — мне хотелось привязать это к своему опыту. Я сам родился в маленьком городке на юге Урала и в 16 лет уехал учиться в Петербург. И я понимаю, как родные места часто тянут обратно: там все понятно, знакомо, там живет любимая семья», — отметил режиссер фильма Антон Мамыкин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.