Столичные компании наращивают поставки сладостей в Азию и на Ближний Восток

Благодаря поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) и национального проекта «Международная кооперация и экспорт» столичные производители кондитерских изделий активно наращивают присутствие на рынках Азии и Ближнего Востока. По итогам 2025 года объем экспорта по этому направлению составил 1,56 млрд рублей, сообщили в МЭЦ.
Высокое доверие к московским стандартам качества подтверждает география поставок. В числе крупнейших направлений — Узбекистан, Казахстан, Турция и Вьетнам. Основным покупателем сладостей из столицы стал Китай — его доля достигла 62,7%.
«Московские производители кондитерских изделий успешно конкурируют с зарубежными компаниями на международной арене, предлагая продукцию с уникальными рецептурами на любой вкус и кошелек, в том числе охватывая премиальный сегмент рынка. Наибольший интерес к столичным сладостям проявляют в Китае — порядка 63% от всего объема экспорта с поддержкой МЭЦ направляется именно в эту страну. Город продолжит оказывать системную поддержку экспортерам, чтобы как можно больше людей по всему миру могли убедиться в высоком качестве продукции московских брендов», — отметил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов.
Примером успешного взаимодействия с деловым сообществом Китая стал контракт, заключенный при содействии амбассадора московского бизнеса в этой стране, — столичная компания договорилась о поставках китайскому партнеру широкой линейки мороженого собственного производства. А другой московский кондитер по результатам размещения на китайских маркетплейсах при поддержке МЭЦ заключил два контракта на поставки шоколадных трюфелей.
Еще один столичный бренд, разместившись в торговых сетях Узбекистана при поддержке МЭЦ, поставляет в эту страну полезные и питательные батончики и конфеты. Кроме того, на прилавках в торговых сетях этой страны можно найти столичную сгущенку, вафли, чай и детское безглютеновое печенье.
Всего с 2018 года объем поддержанного экспорта кондитерской продукции, осуществленный при содействии МЭЦ, превысил 4,3 млрд рублей. При поддержке центра зарубежным партнерам поставляются шоколад, конфеты, печенье, зефир, мармелад, карамель, джемы, варенье, мед-суфле и кондитерские пасты. Наибольшую популярность у иностранных покупателей получили столичные кондитерские изделия и шоколад.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.