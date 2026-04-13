Елена Воробей показала фото с 82-летней Региной Дубовицкой: звезда «Аншлага» сильно похудела

Юмористка Елена Воробей навестила бессменную ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую на Пасху. Об этом она сообщила в своих соцсетях. На обнародованном снимке 82-летняя телезвезда предстала в домашней обстановке без макияжа и укладки. Она выглядит сильно похудевшей, но улыбается.
«Приехали в гости к “крестной маме олдскульного” юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли все в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, Кагор и торт “Прага”», — написала под снимком Елена Воробей.
Поклонники в комментариях пожелали Регине Дубовицкой здоровья и долголетия. Многие признались, что рады видеть юмористку, поскольку давно не было о ней вестей.
Ранее ходили слухи, что Дубовицкая похудела из-за серьезной болезни, но сама она их опровергала, заявляя, что ничего не подхватывала и продолжает работать. Юморист Николай Лукинский также опроверг слухи о серьезной болезни Регины Дубовицкой после того, как в Сети появилось ее фото без грима и фильтров. Он заявил, что она действительно немного жаловалась на здоровье, но ничего серьезного у нее нет, а худоба и миниатюрность всегда были ее особенностями.