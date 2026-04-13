Стало известно, куда отправят бывшего мужа Лерчек после объявления приговора

Артема Чекалина после приговора отправят в СИЗО-7 «Капотня».

Источник: Комсомольская правда

Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек — прим. ред.) Артема сразу после приговора суда отправят в СИЗО-7 «Капотня». Об этом пишет РИА Новости со слов людей, которые находятся в близком окружении инфлюенсера.

«Чекалина доставили в СИЗО-7, он будет на карантине две недели», — указывается в материале издания.

Напомним, 13 апреля 2026 года Артему Чекалину вынесли приговор. Суд приговорил его к семи годам заключения за вывод более 250 млн рублей на счета нерезидентов России. Отмечается, что защита Чекалина заявила, что обжалует приговор. Правда, адвокаты инфлюенсера не стали говорить о шансах добиться оправдательного приговора. Также стало известно, что Чекалина заключили под стражу прямо в зале суда.

Ранее KP.RU сообщил, что Артем Чекалин попрощался с детьми перед тем, как поехал в суд 13 апреля. Он рассказал им всю правду, так как понимал, что вряд ли вернется домой после судебного заседания.

