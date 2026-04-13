Стало известно, куда отправят бывшего мужа Лерчек после объявления приговора

Напомним, 13 апреля 2026 года Артему Чекалину вынесли приговор. Суд приговорил его к семи годам заключения за вывод более 250 млн рублей на счета нерезидентов России. Отмечается, что защита Чекалина заявила, что обжалует приговор. Правда, адвокаты инфлюенсера не стали говорить о шансах добиться оправдательного приговора. Также стало известно, что Чекалина заключили под стражу прямо в зале суда.