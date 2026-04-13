Донские власти раскрыли сроки реализации проекта дороги «Орбитальная-2» в Ростове

В 2026 году в Ростове намерены выкупить земельные участки для «Орбитальной-2».

Источник: Комсомольская правда

В годовом отчете министерства транспорта Ростовской области за 2025 год, а также в задачах, поставленных на 2026 год, содержатся актуальные данные о сроках строительства автомобильной дороги, которая обеспечит транспортную доступность микрорайона Суворовский. Речь идет о дороге «Орбитальная-2».

Как следует из документа, проектная документация на сооружение данной трассы была полностью готова еще в 2024 году. Тогда же специалисты получили положительное заключение государственной экспертизы.

Согласно планам, реализация проекта рассчитана на период с 2025 по 2027 год. Общая стоимость строительства на этом этапе оценивается в 3,5 миллиарда рублей.

В текущем 2026 году региональные власти намерены провести выкуп земельных участков, необходимых для возведения трассы. Кроме того, в планах на этот же год значится заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

