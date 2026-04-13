Всемирный банк предсказал сильный дефицит рабочих мест по всей планете

В скором времени в мире начнется ощутимый дефицит рабочих мест. С таким заявлением выступил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга.
Он считает, что в течение следующих 10−15 лет в развивающихся странах около 1,2 миллиарда человек достигнут трудоспособного возраста. Если сравнить этот приток рабочей силы с темпами экономики, то возникнет колоссальный дефицит рабочих мест. По словам Банга, за этот период их появится лишь 400 миллионов — в три раза меньше необходимого.
Банга призвал заняться проработкой этого вопроса уже сейчас, чтобы минимизировать последствия. К этим процессам имеет отношение нелегальная миграция и нестабильность.
Глава ВБ признал, что строить планы на такую долгосрочную перспективу, которая касается такого большого количества людей — непростая задача. Однако в очередной раз подчеркнул ее значимость, передает Reuters.
