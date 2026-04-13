Бизнес-центр «Новая Аура» в Петербурге продают за 3,5 млрд рублей

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что для спасения исторического центра Петербурга нужен «второй Петербург», который уже начинает складываться в районе Лахты. Там формируется новый городской узел, с которым работают градостроители. По инициативе Эрмитажа в этой зоне планируют установить колонну в честь Петра Великого и его победы в Северной войне.