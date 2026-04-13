Российская вакцина от рака кишечника получила разрешение на применение

6 апреля в пресс-службе правительства сообщили, что в программу ОМС в России включили онковакцины и инновационный метод CAR-T-иммунотерапии рака. Он подразумевает процесс репрограммирования собственных Т-клеток пациента для распознавания и уничтожения раковых клеток. CAR-T-терапия применяется в основном при заболеваниях крови, таких как рефрактерный лейкоз и лимфомы.