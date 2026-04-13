Российская вакцина от рака кишечника получила разрешение на применение

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на применение новой персонализированной вакцины «Онкорна» для терапии колоректального рака, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

ФМБА получило разрешение на «клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины “Онкорна” для терапии колоректального рака», говорится в сообщении.

Эта вакцина стала второй персонализированной онковакциной для терапии этого вида онкологии в портфеле ФМБА России, уточнили в агентстве.

Колоректальный рак — злокачественная опухоль, которая локализуется в толстом кишечнике или прямой кишке. В большинстве случаев ее диагностируют у пожилых пациентов, однако она может развиться и в молодом возрасте.

В начале года ученые рассказали о подготовке российской вакцины от меланомы, а 10 февраля Минздрав разрешил ее применение. 1 апреля первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину для лечения меланомы.

6 апреля в пресс-службе правительства сообщили, что в программу ОМС в России включили онковакцины и инновационный метод CAR-T-иммунотерапии рака. Он подразумевает процесс репрограммирования собственных Т-клеток пациента для распознавания и уничтожения раковых клеток. CAR-T-терапия применяется в основном при заболеваниях крови, таких как рефрактерный лейкоз и лимфомы.

