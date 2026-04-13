В Татарстане почти 20 тысяч детей отдохнули в лагерях в весенние каникулы

«Весенняя оздоровительная кампания 2026 года прошла на высоком уровне. Мы смогли обеспечить отдых для значительного числа детей, включая тех, кто особенно нуждается в поддержке. В кампании приняли участие 47 стационарных детских оздоровительных лагерей, где отдохнули 6074 ребенка. Работал также 251 пришкольный лагерь дневного пребывания, в которых побывали 13 673 ребенка. Кроме того, на море отдохнули 109 детей из Республики Татарстан. Их смена проходила с 28 марта по 4 апреля, а домой ребята вернулись в ночь с 6 на 7 апреля», — сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.