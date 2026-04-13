В Татарстане почти 20 тысяч детей отдохнули в лагерях в весенние каникулы

Почти 20 тыс. детей отдохнули в лагерях Республики Татарстан в весенние каникулы, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве по делам молодежи региона.
С 27 марта по 5 апреля в лагерях и центрах отдыха побывали 19 747 детей. Их приняли 298 площадок в 24 муниципалитетах Татарстана, а также два лагеря за пределами республики: «Илеть» в Марий Эл и «Сэлэт-Ак Барс» в Крыму. Для школьников подготовили творческие, спортивные и научные программы.
Отдельное внимание уделили поддержке детей, которые особенно в ней нуждаются. Отдых организовали для 1544 детей из семей мобилизованных и для 154 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Весенняя оздоровительная кампания 2026 года прошла на высоком уровне. Мы смогли обеспечить отдых для значительного числа детей, включая тех, кто особенно нуждается в поддержке. В кампании приняли участие 47 стационарных детских оздоровительных лагерей, где отдохнули 6074 ребенка. Работал также 251 пришкольный лагерь дневного пребывания, в которых побывали 13 673 ребенка. Кроме того, на море отдохнули 109 детей из Республики Татарстан. Их смена проходила с 28 марта по 4 апреля, а домой ребята вернулись в ночь с 6 на 7 апреля», — сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.