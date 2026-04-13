Maag, Dub, Ecru и Vilet впервые вышли в прибыль в России

По итогам 2025 года чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году компания зафиксировала убыток в размере 664,5 млн рублей, а в 2023 году потери достигали 5,3 млрд рублей. Выручка компании за год составила 31 млрд рублей. Это на 10,6% больше, чем годом ранее, что говорит о росте спроса и постепенном восстановлении бизнеса.
Основной вклад в финансовый результат внесла операционная деятельность — продажи принесли 2,9 млрд рублей прибыли. Этот показатель вырос на 122% по сравнению с предыдущим годом. При этом ещё в 2023 году по этому направлению компания фиксировала убыток в 4,4 млрд рублей.
Ранее Life.ru писал, что около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Среди уходящих — Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также Bugatti. В детском сегменте российский Orby сворачивает деятельность, а Pelican уходит в онлайн.
