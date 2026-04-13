Запрет на лов судака совсем скоро — уже в ближайшую среду

Там подчеркнули, что запрет вводится для сохранения судака и создания для него благоприятных условий для размножения.
«В случае непреднамеренного вылова судака в период запрета, рыба должна быть незамедлительно выпущена в естественную среду обитания (непосредственно в место ее вылова)», — подчеркнули в природоохранном ведомстве.
Ценная промысловая рыба.
В сообщении на сайте ведомства отмечено, что судак является одной из наиболее ценных промысловых рыб, обитающих в естественных водоемах. Его можно встретить в крупных реках, водохранилищах и многих озерах Беларуси.
Судак любит чистую проточную воду, места, где есть песчаное и каменисто-галечное дно. А вот заболоченных, сильно зарастающих и загрязненных водоемов эта рыба избегает — она очень чувствительна к качеству воды и к присутствию в ней кислорода. Судак обычно ведет одиночный образ жизни, небольшие стайки характерны только для мелких судачков.
«Вылов судака во время запрета влечет административную ответственность по ч.1 ст. 16.25 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин (1 базовая величина = 45 бел. рублям). Также придется заплатить вред в размере 18 базовых величин за каждую выловленную рыбу. В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин наступает уже уголовная ответственность», — предупредили в Госинспекции.
Там призвали всех неравнодушных граждан сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства в территориальные органы Государственной инспекции или на телефон доверия.