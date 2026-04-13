Рособрнадзор выписал предостережения двум вузам

Рособрнадзор вынес официальные предостережения Автомобильно-транспортному институту и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты приняли эти меры итогам плановой проверки, проведенной в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
— Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения, — передает официальная страница ведомства в MAX.
В начале марта Рособрнадзор лишил лицензии на осуществление образовательной деятельности Дагестанский медицинский стоматологический институт. Кроме того, представители ведомства выдали предупреждения двум вузам в Санкт-Петербурге.
В конце февраля Рособрнадзор выдал предостережения сразу семи российским вузам. Кроме того, 9 февраля Рособрнадзор запретил прием в один из вузов и объявил дополнительные предостережения еще шести заведениям, а еще в начале месяца ведомство вынесло предостережения сразу 11 российским вузам.