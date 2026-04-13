ВВС: Авианосец США Abraham Lincoln замечен в 200 км от побережья Ирана

Это самое близкое место, где наблюдали авианосец после начала войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Авианосец США Abraham Lincoln был замечен в 200 км от побережья Исламской республики. Об этом сообщил американский телеканал ВВС со ссылкой на спутниковые снимки.

«Это самое близкое к Оманскому заливу место, где наблюдали атомный военный корабль с начала войны», — говорится в публикации.

Телеканал отметил, что рядом с авианосцем расположены несколько американских военных кораблей. При этом на данный момент ВМС США насчитывают около 11 кораблей на территории Аравийского моря.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что один из американских авианосцев был атакован военными Ирана сразу с 17 направлений, после чего ему пришлось изменить позицию. При этом глава Белого дома не стал уточнять, о каком из находящихся в ближневосточном регионе авианосцев США идет речь, также он ничего не сообщил о последствиях этой атаки Тегерана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше