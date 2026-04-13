ВВС: Авианосец США Abraham Lincoln замечен в 200 км от побережья Ирана

Авианосец США Abraham Lincoln был замечен в 200 км от побережья Исламской республики. Об этом сообщил американский телеканал ВВС со ссылкой на спутниковые снимки.
«Это самое близкое к Оманскому заливу место, где наблюдали атомный военный корабль с начала войны», — говорится в публикации.
Телеканал отметил, что рядом с авианосцем расположены несколько американских военных кораблей. При этом на данный момент ВМС США насчитывают около 11 кораблей на территории Аравийского моря.
Как писал сайт KP.RU, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что один из американских авианосцев был атакован военными Ирана сразу с 17 направлений, после чего ему пришлось изменить позицию. При этом глава Белого дома не стал уточнять, о каком из находящихся в ближневосточном регионе авианосцев США идет речь, также он ничего не сообщил о последствиях этой атаки Тегерана.