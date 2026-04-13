Нижний принял концерт XXV Московского Пасхального фестиваля

Стартовав в столице в день Светлой Пасхи, 12 апреля, на исторической сцене Большого театра, уже 13-го XХV Московский Пасхальный фестиваль переместился в Нижегородский кремль, в зал филармонии имени М. Ростроповича.
Объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста России и художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева, созданный в 2024 году, в ходе фестиваля до 9 мая выступит в общей сложности в 40 российских регионах. На этот раз особое место в фестивальных программах отводится произведениям Сергея Прокофьева, которому в 2026 году исполняется 135 лет, и Дмитрия Шостаковича, 120-летие которого также празднует весь музыкальный мир.
«Наш город одним из первых встречает знаковое событие для истинных любителей музыкального искусства», — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижний Новгород действительно стал вторым городом фестивальной программы. География её чрезвычайно широка — от Москвы до Сибири, Урала и российского юга.
Фестиваль объединяет симфоническую, хоровую и звонильную программы и посвящён также 90-летию Юрия Лужкова, чьё имя тесно связано с его историей.
«С гергиевским фестивалем мы дружим с 2004 года. И нет чести выше! Это настоящая Вселенная любви, добра и патриотизма», — заявила nn.aif.ru директор — художественный руководитель Нижегородской филармонии имени Ростроповича Ольга Томина.
Организаторы сообщают, что юбилейный 25-й сезон Московского Пасхального фестиваля должен побить рекорды и по продолжительности программ, и по их насыщенности. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры РФ, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как сообщалось ранее, в манеже Нижегородского кремля выставлены шедевры православной деревянной скульптуры, 47 из которых вернулись в город после скрупулёзной реставрации из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря.