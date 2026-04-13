В «Газпромбанк Инвестиции» назвали фаворитов на рынке акций

Несмотря на снижение в некоторых отраслях экономики, финансовому сектору из года в год удается увеличивать свои результаты, подчеркнул ведущий инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александр Працук на Радио РБК. Он отметил позитивные отчеты «Дом.РФ» и «Т-Технологий», а также напомнил, что в течение недели должен разрешиться вопрос о размере дивидендов ВТБ.
На второе место эксперт поставил потребительский сектор — за 2025 год «Лента» стала одной из наиболее растущих компаний, а X5 может выплатить дивиденды с доходностью 13−16%.
Акции «ФосАгро» были интересны для покупки в начале марта, но компания может столкнуться с атаками на свою инфраструктуру и налогом на сверхприбыль за 2025 год.