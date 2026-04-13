BBC: Атомный авианосец США заметили в 200 километрах от побережья Ирана

«Авраам Линкольн» принимал активное участие в боевых действиях против Ирана и постоянно находился в поле зрения СМИ. 25 марта иранские военные сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу. К тому моменту это был уже третий раз, когда Иран утверждал, что атаковал этот корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда Корпус стражей исламской революции сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Второй раз произошел через четыре дня.