BBC: Атомный авианосец США заметили в 200 километрах от побережья Ирана

Атомный авианосец USS Abraham Lincoln вновь заметили неподалеку от побережья Ирана. В этот раз флагман засекли в 200 километрах от побережья исламской республики. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки.

— Это самое близкое к Оманскому заливу место, где наблюдали атомный военный корабль с начала войны, — говорится в сообщении.

Авианосец сопровождают еще несколько боевых кораблей американского флота. В общей сложности в акватории Аравийского моря находятся около 11 кораблей армии США.

«Авраам Линкольн» принимал активное участие в боевых действиях против Ирана и постоянно находился в поле зрения СМИ. 25 марта иранские военные сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу. К тому моменту это был уже третий раз, когда Иран утверждал, что атаковал этот корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда Корпус стражей исламской революции сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Второй раз произошел через четыре дня.

1 апреля по флагману ударили иранские беспилотники. Однако с начала перемирия между Вашингтоном и Тегераном информации о корабле не поступало.

Abraham Lincoln — один из самых больших военных кораблей в мире. Его длина составляет около 333 метров, экипаж — 3200 человек, а на его борту располагается авиационная группа из 90 самолетов и вертолетов.

