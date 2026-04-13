В Ростове-на-Дону продлили акцию по льготной стерилизации кошачьих

Стерилизовать домашнее животное можно будет до конца апреля.

В донской столице продлили акцию по льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщается на портале правительства Ростовской области.

За месяц специалисты шести ветлечебниц Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ) прооперировали 329 питомцев — 189 кошек и 140 котов. Поскольку не все желающие успели записаться из-за ограниченного количества слотов, по просьбам горожан акцию решили продлить до конца апреля.

Уточняется, что подобные акции также доступны жителям Азова, Батайска, Волгодонска, Таганрога и других городов и районов региона.