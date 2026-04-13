Воронежская прокуратура добилась пересмотра проекта 26-этажки на улице Газовая

Прокуратура Воронежа провела проверку соблюдения градостроительного законодательства при возведении многоквартирного дома на улице Газовая. Внимание надзорного органа привлек 26-этажный объект, разрешение на строительство которого ранее выдала мэрия.
В ходе анализа проектной документации выяснилось, что застройщик заложил число машиномест значительно ниже установленного законом минимума для здания такой этажности. Кроме того, технические условия на подключение к сетям водоснабжения предусматривали лимит воды, недостаточный для нормального обеспечения будущих жильцов.
Прокуратура внесла застройщику представление с требованием устранить нарушения. После вмешательства ведомства проектная документация была приведена в соответствие с нормативами: разработчик добавил дополнительные парковочные места и получил новые технические условия, гарантирующие полноценное водоснабжение объекта.
В областной прокуратуре подчеркнули, что вопросы обеспеченности строящихся жилых комплексов необходимой инфраструктурой остаются на постоянном контроле.