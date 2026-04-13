Российские учителя могут бесплатно пройти курс по искусственному интеллекту

«СберОбразование» и Единая модель профориентации «Билет в будущее» открыли бесплатный мини-курс для педагогов, посвященный использованию искусственного интеллекта в образовании и профориентации, сообщили в пресс-службе проекта «Билет в будущее». Реализация подобных инициатив соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Программа доступна всем желающим и рассчитана на учителей, которые хотят осознанно применять ИИ в своей практике, сокращать время на рутинные задачи и делать работу с учениками более содержательной. Курс состоит из двух видеолекций и одного практического вебинара, а также включает конспекты, которые можно изучать в удобном темпе.
Первая лекция курса — «ИИ в образовании: как подружиться с технологией и обрести помощника» — посвящена основам работы с большими языковыми моделями. Участники узнают, почему нейросети могут ошибаться, откуда возникают такие ошибки и как критически оценивать ответы ИИ в профессиональной практике. Вторая лекция рассказывает, как использовать новые технологии в профориентационной работе со школьниками и выстраивать более интересные и прикладные беседы даже вокруг предметов, которые ученики часто считают второстепенными для будущего поступления. Третья часть программы проходит в формате вебинара, где педагоги учатся применять новые знания на практике. Первые две лекции доступны по ссылке.
Отдельный акцент в курсе сделан на прикладных инструментах. Слушатели познакомятся с формулой сильного промпта, увидят, как меняется результат в зависимости от постановки запроса, и разберутся, как адаптировать его под конкретные педагогические и профориентационные задачи. Полученные знания можно сразу применить в ИИ-помощнике сервиса «Ассистент преподавателя», разработанном для педагогов с учетом школьной программы и возрастных особенностей учеников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.