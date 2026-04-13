Названы регионы, лидирующие в сфере спорта

«Показатель по спорту высших достижений подтверждает конкурентоспособность наших атлетов. 40% российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, по итогам входят в число сильнейших. В рамках единого календарного плана за прошлый год проведено более 15 тысяч спортивных мероприятий. Введены в эксплуатацию 18 капитальных спортобъектов, отремонтированы еще 44 в 26 регионах, построены 8 объектов массового спорта, расширяется сеть “умных” площадок и площадок ГТО. В исторических регионах, вернувшихся в состав России, 109 спорторганизаций получили поддержку Минспорта. Также внедрена система оценки регионов, позволяющая выявлять лидеров и зоны отставания», — добавил министр спорта.