Названы регионы, лидирующие в сфере спорта

Рейтинг регионов в сфере спорта за 2025 год представил министр спорта России Михаил Дегтярев в ходе заседания правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта». Заседание провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается в канале правительства РФ в MAX.
В число лидеров вошли Санкт-Петербург и Москва, Владимирская, Калужская, Мурманская, Волгоградская, Тюменская и Свердловская области, Республика Татарстан и Краснодарский край. Также в рейтинге представлены Брянская, Липецкая, Челябинская, Тульская, Смоленская области, Карачаево-Черкесская Республика, Башкирия и Мордовия, Камчатский и Хабаровский края.
Дмитрий Чернышенко отметил, что Президентом поставлена задача по повышению к 2030 году уровня удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом.
«Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране. Ее ключевые показатели по итогам года достигнуты. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие. Данный рейтинг будет направлен всем губернаторам. Благодарю субъекты-лидеры и прошу принять системные решения всех остальных», — сообщил вице-премьер.
Михаил Дегтярев подчеркнул, что по ключевым показателям идет опережение плана: доля людей, систематически занимающихся спортом, составила 62,6%, обеспеченность инфраструктурой — 64,3%, кассовое исполнение — 99,7%.
«Показатель по спорту высших достижений подтверждает конкурентоспособность наших атлетов. 40% российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, по итогам входят в число сильнейших. В рамках единого календарного плана за прошлый год проведено более 15 тысяч спортивных мероприятий. Введены в эксплуатацию 18 капитальных спортобъектов, отремонтированы еще 44 в 26 регионах, построены 8 объектов массового спорта, расширяется сеть “умных” площадок и площадок ГТО. В исторических регионах, вернувшихся в состав России, 109 спорторганизаций получили поддержку Минспорта. Также внедрена система оценки регионов, позволяющая выявлять лидеров и зоны отставания», — добавил министр спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.