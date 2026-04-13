В 2026 году в Тюменской области планируют вырастить около 1,2 млн сеянцев

Специалисты планируют вырастить около 1,2 млн сеянцев с закрытой корневой системой в тепличных комплексах в 2026 году в Тюменской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
Всего с учетом посадочного материала из открытых лесных питомников в регионе подготовят не менее 16 млн растений для лесовосстановления. При этом в тепличном комплексе Тюменской авиабазы уже готова партия сосновых сеянцев, выращенных в прошлом сезоне. Зиму они провели под снегом, пережили морозы и закалились. Сейчас в комплексе находится около 200 тыс. сеянцев.
В ближайшие дни специалисты Тюменского управления лесами проведут инвентаризацию, после чего жизнеспособные растения распределят по лесничествам. Уже этой весной сеянцы высадят на участках, подготовленных для восстановления леса.
