В ауле Башанта Ставропольского края стартовал ремонт школы

Капитальный ремонт школы стартовал в ауле Башанта Ставропольского края. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
Специалисты обновят вход, крышу и фасад, модернизируют системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и интернет-сети, закупят новую мебель и оборудование. Завершить ремонт планируют до августа.
«В сентябре ребята вернутся в обновленное, комфортное и безопасное образовательное пространство, соответствующее современным стандартам. Работа по модернизации образовательных организаций ведется в округе уже несколько лет. Только в этом году капитально ремонтируются две школы — в ауле Башанта и поселке Чограйском», — отметил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.