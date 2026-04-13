Процесс облсуда по делу о геноциде советского народа повторят в Волгограде

Благодаря продолжительной совместной работе администрации региона, УФСБ России по Волгоградской области, Прокуратуры Волгоградской области, Следственного комитета России, а также поисковых отрядов и других лиц в рамках масштабного проекта «Без срока давности», направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне, была восстановлена историческая справедливость. Юридический факт геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками призван препятствовать возрождению идей нацизма в настоящем и будущем, предотвратить попытки переписывания истории, дать оценку нацистским преступлениям против человечности, у которых нет и не может быть срока давности.