Брат Артема Чекалина не верит в его виновность: «Мы очень расстроены»

Источник: Комсомольская правда

13 апреля Гагаринский суд Москвы поставил точку в деле блогера Артема Чекалина. Ему был вынесен обвинительный приговор. Прокуратура просила наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, судья несколько смягчила решение — в итоге Артем получил 7 лет колонии. А еще ему предстоит выплатить штраф более 194 млн рублей.

Обвинительный приговор стал шоком для всех близких Чекалина, они надеялись, что приговор не будет связан с реальным лишением свободы.

Брат блогера Аркадий после оглашения приговора сказал, что решение обязательно будет обжаловано. Семья намерена подать апелляцию.

— Мы очень расстроены. Артем этого не совершал. То, что ему вменяют, а именно предоставление подложных документов, — сказал он в разговоре с Super.

Говоря о документах, подтверждающих вину Артема, Аркадий отметил, что в суд эти бумаги предоставлены не были. Именно на это надеется в следующей инстанции надавить защита блогера.

— Надеемся на то, что приговор будет пересмотрен, — сказал Аркадий.