Новые полномочия инспекторов: кого это коснется

Министерство труда и социальной защиты запускает системную реформу
Министерство труда и социальной защиты Казахстана запускает масштабную реформу, направленную на усиление контроля и защиты прав работников. Эта реформа может существенно изменить правила игры для работодателей и улучшить условия труда для сотрудников.
Превентивный контроль и цифровизация
На аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева были озвучены ключевые решения реформы. Основное внимание уделяется превентивному контролю и цифровизации. Государство стремится не просто реагировать на нарушения, а предупреждать их.
Результаты за первый квартал 2026 года
За первый квартал текущего года уже достигнуты значительные результаты:
Защищены права 17,5 тысячи работников.
Взыскано 452 миллиона тенге задолженности по заработной плате.
Эти средства вернули людям, но текущая система работает скорее «по факту», после того как проблема уже произошла. Теперь курс взят на опережение.
Усиление роли технических инспекторов
Одним из ключевых изменений станет усиление роли технических инспекторов. Ранее их возможности были ограничены, но теперь ситуация меняется. Поправки в закон, направленные в Парламент, дадут им право:
Самостоятельно запрашивать информацию.
Проводить проверки рабочих мест.
Участвовать в расследованиях наравне с государственными органами.
Общественный контроль перестанет быть формальностью. Инспекторы смогут напрямую вмешиваться в ситуации, где есть риск нарушений или угроза безопасности.
Производственные советы: контроль внутри компаний
Еще одним важным шагом станет внедрение единых правил для производственных советов на предприятиях. Теперь они будут формироваться на паритетной основе:
Представители работодателя.
Работники.
Профсоюзы.
Задача производственных советов — выявлять риски до того, как случится авария или травма. Это попытка изменить саму философию: не расследовать происшествия, а предотвращать их.
Травмы больше не скроют
Особое внимание уделено проблеме сокрытия производственных травм. Министерство совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан разрабатывает механизм обмена данными. Это означает, что информация о каждом несчастном случае будет фиксироваться и проходить через несколько ведомств, что значительно усложнит возможность скрыть травму. Вся цепочка — от происшествия до процессуального решения — окажется под прозрачным контролем.
Цифровой контроль: система будет следить в реальном времени
Одно из самых амбициозных направлений реформы — цифровизация. Министр поручил усилить работу так называемой «Карты трудовых рисков». В будущем она должна:
В реальном времени показывать проблемные предприятия.
Фиксировать задержки зарплат.
Сигнализировать о рисках нарушений.
Систему планируют интегрировать с базами данных других госорганов, чтобы она работала как единый центр анализа. По сути, государство хочет создать цифровой «радар», который заранее видит, где назревает проблема.
Enbek.kz станет «карьерным навигатором»
Изменения коснутся и платформы Enbek.kz, которая сейчас является в основном сервисом для поиска вакансий. Её планируют превратить в инструмент нового уровня:
Сопровождение соискателя.
Рекомендации по трудоустройству.
Помощь в построении карьеры.
Система должна не просто показывать вакансии, но и помогать человеку найти работу быстрее и точнее.
Что это значит для казахстанцев
Все изменения можно свести к одному: государство усиливает контроль, но делает ставку не на штрафы, а на предупреждение проблем. Если реформа заработает так, как задумано:
Зарплаты будут задерживать реже.
Травмы станет сложнее скрывать.
Риски на предприятиях будут выявляться заранее.
Для бизнеса это означает больше прозрачности и ответственности. Для работников — больше защиты и уверенности.
Очевидно, что это только начало большой перестройки всей системы трудовых отношений в Казахстане.