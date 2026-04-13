В Уфе появятся новые аллеи: одна из них — рядом с Центральным рынком

В Уфе стартует весенняя акция «Зеленая Башкирия» — в городе высадят более 1700 деревьев и свыше 5400 кустарников. Об этом рассказал мэр Ратмир Мавлиев.
По словам сити-менеджер, в каждом районе города появятся новые тематические аллеи, и подготовительная работа уже идет.
Один из новых скверов разобьют на улице 50 лет Октября, 2. Там посадят крупномерные деревья — сосны, яблони и клены, а также кустарники. На территории проложат дорожки из брусчатки, установят скамейки, урны и наружное освещение, а также смонтируют систему автополива.