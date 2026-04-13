«Вирус уже вошел в человеческую популяцию»: Онищенко предупредил об опасности оспы обезьян

Ученые обсуждают риски распространения оспы обезьян. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда» подробно рассказал, почему вирус вызывает тревогу.
«Сам факт участившихся случаев, а это третий в этом году, меня очень сильно тревожит. За пострадавших я не беспокоюсь, они выздоровеют, но они должны осознать, что являются сегодня самой уязвимой группой риска и открывают дорогу вирусу оспы обезьян в человеческую популяцию», — цитирует слова академика сайт KP.RU.
По словам Онищенко, вирус оспы обезьян является родственником вируса натуральной оспы, который был официально ликвидирован в 1980 году. Он напомнил, что после этого человечество фактически потеряло коллективную защиту от подобных инфекций.
Эксперт отметил, что есть предпосылки к тому, что вирус может приобрести более высокую заразность. Он уже закрепился среди людей и продолжает распространяться. Поэтому он напомнил о необходимости развивать и обновлять вакцинные подходы также и против оспы человека, чтобы снизить возможные риски в будущем.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о госпитализации еще одного пациента с оспой обезьян.