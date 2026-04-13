Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вирус уже вошел в человеческую популяцию»: Онищенко предупредил об опасности оспы обезьян

Академик РАН Онищенко предупредил о возможной опасности оспы обезьян.

Источник: Комсомольская правда

Ученые обсуждают риски распространения оспы обезьян. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда» подробно рассказал, почему вирус вызывает тревогу.

«Сам факт участившихся случаев, а это третий в этом году, меня очень сильно тревожит. За пострадавших я не беспокоюсь, они выздоровеют, но они должны осознать, что являются сегодня самой уязвимой группой риска и открывают дорогу вирусу оспы обезьян в человеческую популяцию», — цитирует слова академика сайт KP.RU.

По словам Онищенко, вирус оспы обезьян является родственником вируса натуральной оспы, который был официально ликвидирован в 1980 году. Он напомнил, что после этого человечество фактически потеряло коллективную защиту от подобных инфекций.

Эксперт отметил, что есть предпосылки к тому, что вирус может приобрести более высокую заразность. Он уже закрепился среди людей и продолжает распространяться. Поэтому он напомнил о необходимости развивать и обновлять вакцинные подходы также и против оспы человека, чтобы снизить возможные риски в будущем.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о госпитализации еще одного пациента с оспой обезьян.